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Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Arif Yavuz,Canan Tükelay   | 03.05.2021
Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

İstasyon Caddesi'ndeki santralde odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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