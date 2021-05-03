Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Afyonkarahisar
İstasyon Caddesi'ndeki santralde odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.