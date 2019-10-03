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Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 21 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.

Cem Genco   | 03.10.2019
Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

Hatay

Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 21 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 21 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.

Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Suriye sınırındaki tel örgülerin yenileme çalışmalarının yapıldığı gözlendi.

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