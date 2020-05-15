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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Türkiye

Afrika sıcakları etkili olacak

Prof. Dr. Orhan Şen, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıkların 7-13 derece yükseleceğini belirterek özellikle hafta sonu dışarıya çıkacak yaşlıları "ısı çarpması"na karşı uyardı.

Hakan Mehmet Şahin   | 15.05.2020
Afrika sıcakları etkili olacak

Edirne

Prof. Dr. Şen, AA muhabirine, bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de hava sıcaklıklarının yükseleceğini ifade etti. Sıcak hava dalgasının Orta Avrupa üzerinde alçak basınç olması nedeniyle Türkiye'ye yöneldiğini anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıklar 7-13 derece yükselecek. Sıcak hava 10 gün boyunca ülkemizde etkili olacak. Yaz sıcaklıklarının da üzerine çıkacak bu hafta sonu. Mesela İstanbul'da yaz sıcaklığı ortalama 28-29 derecedir. Şimdi İstanbul 33 dereceyi bulabilir. İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir'de sıcaklık 40 dereceği geçebilir. Doğu Akdeniz bölgesinde de yer yer sıcaklıklar 40 dereceyi bulacaktır."

Dışarı çıkacak yaşlılara "ısı çarpması" uyarısı

Şen, özellikle cumartesi ve pazar günü dışarı çıkacak vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini, aniden yükselen sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini vurguladı.

Koronavirüsle mücadele sürecinde dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara belirli saatlerde sokağa çıkma izni verildiğini anımsatan Şen, "Özellikle bu hafta sonu bazı bölgelerde 40 dereceyi bulacak sıcaklıklar nedeniyle yaşlılarımız çok dikkatli olmalı. Isı çarpması nedeniyle istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Şen, sıcaklıkla birlikte Türkiye'de hafta sonu bazı illerde tozlanma görülebileceğini, dışarı çıkanların maske taktığı için bir problem yaşanmasının beklenmediğini kaydetti.

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