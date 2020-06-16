Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
109,518.10
Altın
1,706.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi web sayfalarının kullanıcıların hizmetine açıldığını duyurdu.

Muhammed Boztepe   | 16.06.2020
AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfalarının kullanıcıların hizmetine açıldığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Araştırmacıların dikkatine; Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) ile yenilenen Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS) web sayfaları kullanıcıların hizmetine açılmıştır. İyi çalışmalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da son 20 günde Kovid-19 vakası görülmedi
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Kovid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz
Hindistan'da sağlık sistemi Kovid-19 nedeniyle aşırı yoğun

Benzer haberler

AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı

AFAD iki sistemin web sayfalarını kullanıma açtı

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde hasar tespit çalışması başladı

Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD gönüllüleri uzaktan eğitimlerini tamamladı

AFAD gönüllüleri uzaktan eğitimlerini tamamladı
Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem