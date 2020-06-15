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AFAD: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 15.06.2020
AFAD: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Abdullah Çelik/AA

Ankara

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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