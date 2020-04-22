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AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan kan bağışına destek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kan bağışı çağrısı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu ve AFAD görevlileri kan bağışına destek verdi.

Aykut Karadağ   | 22.04.2020
AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan kan bağışına destek

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ramazandan önce din görevlileri ve vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etmesi kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı kurum binasının bahçesindeki Kızılay Kan Toplama Merkezine ait kan bağışı tırına gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu ve AFAD görevlileri, burada form doldurarak bağışta bulundu. 

Kan bağışı sırasında Güllüoğlu'na Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan eşlik etti.

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