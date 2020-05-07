Euro
7.78
Dolar
7.20
BIST 100
98,571.46
Altın
1,689.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Adıyaman'da Suudi Arabistan ve Cezayir'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınan 655 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

Fevzi Kemal Karagöz   | 07.05.2020
Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Adıyaman

Adıyaman'a 22 Nisan'da getirilip Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirilen, aralarında işçilerin de bulunduğu 655 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. 

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Polis ekipleri de yurt ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Memleketlerine giden Türk vatandaşlar, Türk bayraklarıyla otobüslerine bindi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada devam eden koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tedbirler alındığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda Türk vatandaşlarını ağırladıklarını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz aylarda Karadağ'dan gelen misafirlerimizi ağırladık. İkinci etap olarak da Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen misafirlerimizi ağırladık. Gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreleri bugün itibarıyla doldu. Tabii bu süre içerisinde özellikle ilimizdeki tüm kurumların dayanışma içerisinde olması gerçekten iyi şekilde devam etti. Tüm vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarından özel ihtiyaçlarına kadar karşılandı. Devletimizin sıcak yüzünü yurt dışından gelen vatandaşlarımıza hissettirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Problemsiz bir şekilde 655 yurttaşımızı bugün 56 farklı ile yolcu ediyoruz."

Yurtta kalan Ahmet Dalgıç ise 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketi İstanbul'a gittiğini anlattı.

Yurtta tüm ihtiyaçlarının yetkililer tarafından karşılandığını vurgulayan Dalgıç, "Hiçbir sıkıntımız olmadı. Her şey için teşekkür ediyorum. İstanbul'a gidiyorum. Ailemi çok özledim. Yurtta da internet sürekli vardı. Her şey mükemmeldi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de yapılan ankete göre salgın, finansal olarak en çok Latinler ile siyahileri etkiledi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 615 kişi öldü
Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ'den Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde 'geçiş dönemi' uyarısı

Benzer haberler

Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

Karantina süreleri sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı

Karantinadaki vatandaşlara semazen eşliğinde iftar programı

Kuveyt'teki 340 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Kuveyt'teki 340 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
İzmir'deki yurtta karantina süresi tamamlananlar mehterle uğurlandı

İzmir'deki yurtta karantina süresi tamamlananlar mehterle uğurlandı
Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Bingöl'den fidanlarla uğurlandı

Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Bingöl'den fidanlarla uğurlandı