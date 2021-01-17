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Adıyaman'da İHH'den ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Adıyaman'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Orhan Pehlül   | 17.01.2021
Adıyaman'da İHH'den ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

İHH gönüllüsü Muhammed Kemal Ballı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaparak evlerine götürdüklerini söyledi.

Yeni yıldan itibaren çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini aktaran Ballı, şunları kaydetti:

"17 günlük süre içerisinde toplamda 250 ailemize ulaştık. Bu ailelerimizin arasında mülteci, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerimiz var, inşallah yardımlarımız devam edecek, hafta içi sonu gece gündüz demeden tespit ettiğimiz ihtiyacı olan bize ulaşan ailelerimize yardım ulaştırıyoruz. Emeği geçen bağışta bulunan bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum."

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