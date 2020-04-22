Adıyaman'da baharın gelişiyle ters laleler açtı
Adıyaman'da dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve Ağlayan gelin" olarak da bilinen ters lale, havaların ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.
Adıyaman
Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında yetişen ve halk arasında "Ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, Adıyaman'da sıcak havaların etkisiyle bu sene erken açtı.
Ters laleler merkeze bağlı Rezip köyünün bin 200 rakımlı dağlarında çiçek açarak rengarenk görüntüler oluşturdu.
Ters laleler, karların erimesi ve baharın gelmesiyle sarı ve turuncu renklerinde çiçek açmaya başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.