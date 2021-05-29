Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına alındı.
Adana
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle 5 farklı noktada yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Polis, yangınla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.