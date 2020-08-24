Euro
8.68
Dolar
7.36
BIST 100
1,109.88
Altın
1,940.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Giresun'daki sel felaketinde kaybolan askerleri arama çalışmaları devam ediyor
logo
Türkiye

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 24.08.2020
Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner /AA

Adana

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı. ( Muzaffer Çağlıyaner - Anadolu Ajansı ) 

Dün öğle saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 16, Güney Kore'de 266 vakaya rastlandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 586 bini geçti
ABD'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 494, Hindistan'da 836, Meksika'da 226 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 190 bini aştı

Benzer haberler

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı

Firdevs ninenin gözyaşı döktüğü yanmış ağaçların yerinde fidanlar yeşeriyor

Trump California'daki yangınları 'büyük afet' ilan etti

Trump California'daki yangınları 'büyük afet' ilan etti
Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor