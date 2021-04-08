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Türkiye

Adana'da tefecilik soruşturması: 11 gözaltı kararı

Adana'da tefecilik soruşturması kapsamında 1 milyon 750 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 11 şüpheli hakkında gözaltı verildi.

Ömer Yıldız   | 08.04.2021
Adana'da tefecilik soruşturması: 11 gözaltı kararı

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak 1 milyon 750 bin lira haksız kazanç sağladıkları ve 45 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen grubu yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlıyı yakalamak için kent merkezinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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