Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
113,509.10
Altın
1,734.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye

Adana'da su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan engelli kadını dalgıçlar kurtardı

Adana'da, sağanak nedeniyle alt katları su basan hastanede mahsur kalan bedensel engelli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Mutlu Güney   | 19.06.2020
Adana'da su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan engelli kadını dalgıçlar kurtardı Fotoğraf: Mutlu Güney / AA

Mersin

Adana'da, sağanak nedeniyle alt katları su basan hastanede mahsur kalan bedensel engelli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel hastanede tedavi gören 65 yaşındaki hasta, giriş katları su basınca panikle bodrum kata sığındı.

                    

Sel sularının kapattığı bodrumda mahsur kalan kadın için hastaneye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Suyla dolan kata giren itfaiyenin dalgıç ekibi, uzun uğraşlar sonucunda engelli hastayı kurtardı.

Kadın, kontrol için çevredeki bir hastaneye götürüldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 120 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor
Samsun'da maske takma zorunluluğu getirildi
Eski DSÖ Genel Direktöründen Çin'in Kovid-19 konusunda DSÖ'yü geç bilgilendirdiği eleştirisi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Adana'da su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan engelli kadını dalgıçlar kurtardı

Adana'da su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan engelli kadını dalgıçlar kurtardı

İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sağanak etkili oldu

FETÖ şüphelisi eski tabip binbaşının mahrem imamlarla irtibatı deşifre edildi

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Bursa'da selde sürüklenen kadını çevredeki bir iş yerinin çalışanı kurtardı

Bursa'da selde sürüklenen kadını çevredeki bir iş yerinin çalışanı kurtardı
Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledii

Bursa'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledii