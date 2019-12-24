Euro
6.60
Dolar
5.95
BIST 100
113,153.50
Altın
1,498.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adana'da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

İbrahim Erikan   | 24.12.2019
Adana'da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

Adana

Adana'da, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı. 

Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.

Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.

Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
Yeni Özbekistan, yeni seçimler ve Mirziyoyev'in üç yılı
Trablus’tan Doha’ya 'sathı müdafaa'
Arap dünyasında değişim talebi devam ediyor

Benzer haberler

Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı

Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı

Adana'da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

Adana'da sel sularına kapılan çocuk kurtarıldı

Adana'da 4 merkez ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Adana'da 4 merkez ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde bin litre sahte içki ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğünden çakmak gazı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden çakmak gazı açıklaması