Euro
7.76
Dolar
6.86
BIST 100
118,485.20
Altın
1,784.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adana'da merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ömer Yıldız,Eren Bozkurt   | 07.07.2020
Adana'da merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Adana'da merkezli 4 ilde, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin yakalanması için helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliye ait adreslere özel harekat ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşı ile kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Adana'daki aramaların ardından gözaltına alınan 13 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 79 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump: Okullar sonbaharda açılmalı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 920'ye yükseldi
Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı Brezilya'da insanlar üzerinde denenecek

Benzer haberler

Adana'da merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana'da merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuştucu satıcılarına yönelik operasyon: 27 tutuklama

İzmir'de çökertilen çete, uyuşturucuyu Avrupa'dan getirmiş

Jandarma ATAK helikopterinin kokpitinden 360 derece açıyla çekilmiş gerçek operasyon görüntüleri

Jandarma ATAK helikopterinin kokpitinden 360 derece açıyla çekilmiş gerçek operasyon görüntüleri
Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davasında savcı mütalaasını açıkladı

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması davasında savcı mütalaasını açıkladı
Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı