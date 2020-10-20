Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 1400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1400 litre sahte içki ele geçirdi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.