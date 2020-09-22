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Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ömer Yıldız,Eren Bozkurt   | 22.09.2020
Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de çatışmalara katılan ve faaliyette bulunduğu belirlenen 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin kentte kaldığı 5 adresi tespit eden ekipler, belirlenen yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi.

Evlere koçbaşıyla kapıları kırarak giren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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