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Adana'da 1585 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 1585 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Eren Bozkurt   | 17.10.2020
Adana'da 1585 litre sahte içki ele geçirildi

Adana

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1585 litre sahte içki ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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