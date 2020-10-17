Adana'da 1585 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 1585 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1585 litre sahte içki ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.