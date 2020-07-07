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Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Adalet Bakanı Gül, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında kendisini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu için "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 07.07.2020
Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.

Bakan Gül, "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız. Siyaset tarihimize oyunu kullanamayan Genel Başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bugün yaptığı konuşmada, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında Bakan Gül'ün görüşünün alınmadığını iddia ederek, "Onu da teğet geçtiler. Saray her şeyi biliyor. Onun bile düşüncesini almıyorlar. Adalet Bakanı'na sesleniyorum, eğer bu kanun TBMM'den geçiyor ve sen de sesini çıkarmıyorsan, sen gerçek Adalet Bakanı değilsin." demişti.

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