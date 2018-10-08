Adalet Bakanı Gül Cizre'de esnafı ziyaret etti

ŞIRNAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Gül, beraberinde Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Bakan yardımcıları Cengiz Öner ve Yıldız Seferinoğlu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile Cizre Adalet Sarayını ziyaret etti.

Burada Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ve Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut tarafından karşılanan Bakan Gül, Başsavcı Durgut'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti İlçe Teşkilatına geçerek, partilerle görüşen Gül, ilçede vefat eden iki vatandaşın ailelerine Meydanbaşı ve Şeyhseyda camilerinde taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra Şerafettin Elçi ve Orhan Doğan caddelerinde esnafı ziyaret etti, bir çay ocağında vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Muhabir: Abidin Yel