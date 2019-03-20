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Acıpayam'da artçı sarsıntılar devam ediyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.

Efsun Yılmaz   | 20.03.2019
Acıpayam'da artçı sarsıntılar devam ediyor

İzmir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, bölgede 16.01- 21.41 saatlerinde büyüklükleri 2,0 ile 4,2 arasında değişen 34 sarsıntı meydana geldi.

Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 16.01'e kadar 180 artçı sarsıntı yaşanmıştı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmişti.

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