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Acıpayam'da art arda depremler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem vatandaşlara korku yaşattı.

Burcu Çalık   | 31.03.2019
Acıpayam'da art arda depremler

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.30'da merkez üssü Acıpayam olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Saat 14.45'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Oy kullanırken depreme yakalandılar

Deprem, oy vermek için okullara giden vatandaşlara korku yaşattı.

Vali Hasan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim insanlarının artçı depremlerin süreceğini söylediğini hatırlatarak, şiddetli bir artçı deprem yaşadıklarını söyledi.

Karahan, "Bugüne kadar olan en şiddetli artçıydı. Binalarımız boşatılmıştı, özellikle hasarlı binalar. Çadır dağıtılmıştı. Vatandaşımız dağıtılan çadırlarda kalıyor. Şu ana kadar olumsuz bir haberimiz yok. Ancak hasarlı binalarda hasar artmış olabilir. Az hasarlı, çok hasarlıya dönüşmüş olabilir. Onların tespitlerine başlayacağız. Şu ana kadar üzücü bir haber gelmedi." diye konuştu.

Denizli kent merkezinde ve bazı ilçelerinde de hissedilen depreme, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden bazı vatandaşlar, oy verdikleri sırada yakalandı.

"Deprem artçı değil"

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Acıpayam havzasındaki depremlerin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, bugün meydana gelen depremin bu ana faya bağlı fay kollarında oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu, ana faya bağlı bir fayda gelişen yeni bir deprem. Acıpayam grabeninde 5,5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana faya bağlı en az 5 antitetik ve sintetik fay bulunuyor. Bu nedenle faylar birbirini tetiklemekte ve deprem fırtınasının devamını sağlamaktadır. 5,5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana fay, güneyde Fethiye-Burdur fay zonuyla bağlantılıdır. Kuzeyde ise Cankurtaran fayına doğru devam etmektedir. Bu nedenle Acıpayam havzasında devam eden deprem fırtınası, kuzeye Denizli'ye doğru veya güneye Fethiye-Burdur fay zonuna doğru göç edebilir, benzer büyüklüklerde yeni depremlere yol açabilir."

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