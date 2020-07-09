Euro
7.75
Dolar
6.87
BIST 100
115,793.59
Altın
1,803.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Deniz Açık   | 09.07.2020
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Eskişehir

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu. 

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 401'e, Portekiz'de 1644'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 190 bin 390'ı iyileşti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Benzer haberler

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı

Köyünde interneti olmayan açıköğretim öğrencisi için seferber oldular

Şampiyonların tayları 9 milyon lira gelir getirecek

Şampiyonların tayları 9 milyon lira gelir getirecek
Temsili Nasreddin Hoca göle maya çaldı

Temsili Nasreddin Hoca göle maya çaldı
Polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

Polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu