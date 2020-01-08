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AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Yusuf Hatip   | 08.01.2020
AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 11 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

AB kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel'in, İstanbul'da cumartesi öğleden sonra bir araya gelmesinin beklendiğini duyurdu. 

Kaynaklar, ikilinin Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, "Michel, bölgede tansiyonun düşürülmesi için her zaman diyalog çağrısında bulundu. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle, Türkiye'ye ziyaret düzenliyoruz." ifadelerini kullandı. 

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