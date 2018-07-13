AA fotoğraflarıyla '15 Temmuz' sergisi

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Denizlililerle buluştu.

DENİZLİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Ankara ve İstanbul'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Milli Birlik Günü Resim Sergisi" Denizli'de izlenime sunuldu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen sergi, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, belediye binası önünde açılan ve 17 Temmuz Salı gününe kadar açık kalacak sergiyi gezerek, alanda açılan anı defterine düşüncelerini yazdı.

İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden karelerin yer aldığı sergiyi gezenler, o gece yaşananları bir kez daha hatırladı.