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77 Azerbaycan askeri Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamladı

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 77 Azerbaycan askeri, Baykar tarafından verilen Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimlerini başarıyla bitirdi.

Abdulkadir Günyol   | 05.02.2021
77 Azerbaycan askeri Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamladı

İstanbul

Baykar tarafından Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimi verilen Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne mensup 77 asker eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 77 Azerbaycan askeri, Bayraktar TB2 SİHA Operatörlüğü eğitimlerini başarıyla bitirdi.

Yaklaşık 4 aydır devam eden eğitimler sonunda SİHA pilotu, görev komutanı, faydalı yük operatörü ve teknisyen olarak Azerbaycan Ordusu’nda görev yapacak askerlerin sertifikaları düzenlenen mezuniyet töreninde verildi.

Keşan’da bulunan Baykar Uçuş Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde ev sahibi olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hazır bulundu.

Törene, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim Khazar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Namiq İslamzade, Azerbaycan Türkiye Askeri Ataşesi Albay Müşfig Mammadov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcısı ve Personel Başkanı Albay Elşad Panahov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanı Albay Elçin Ahunov ve diğer yetkililer katıldı.

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