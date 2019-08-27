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5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 29 yıl hapis

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M. V, toplam 29 yıl hapisle cezalandırıldı.

Melike Gallenkuş   | 27.08.2019
5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 29 yıl hapis

İstanbul

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M. V, toplam 29 yıl hapisle cezalandırıldı.

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