4 il için sağanak uyarısı
Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat'ta bugün sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu yerlerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.