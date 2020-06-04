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Türkiye

4 il için sağanak uyarısı

Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat'ta bugün sağanak bekleniyor.

Sefa Şengül   | 04.06.2020
4 il için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu yerlerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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