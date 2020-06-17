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Türkiye

4 bin 628 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.

Kemal Karadağ   | 17.06.2020
4 bin 628 hakim ve savcının görev yeri değişti

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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