300 bin liralık tespih fuarın gözdesi oldu

Adıyaman'da düzenlenen Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nda sergilenen, 300 bin liraya satışa sunulan fildişi ve pırlanta tespih ilgi görüyor.

Fotoğraf: AA/Kemal Karagöz

ADIYAMAN

Adıyaman'da Fuar ve Kongre Merkezi'nde 55 ilden onlarca firmanın katıldığı Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nda sergilenen ve 300 bin liradan satışa sunulan, üzerinde 360 pırlantanın bulunduğu 60 gram ağırlığındaki fildişi tespih ilgi görüyor.

Tespih ustası İsmail Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara Bodrum'dan katıldığını belirterek, her biri birbirinden güzel tespihlerin vatandaşların dikkatini çektiğini söyledi.

Tespih imalatçısı olduğunu ifade eden Ergün, bu sene kimsede olmayan farklı bir tespih yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Özel işçilik gerektiren fildişi üzerine 360 pırlanta çakarak güzel bir tespih ortaya çıkardık. 60 gram ağırlığında ve tamamen el işidir. Bugün de görücüye çıkardık. Tespihin fiyatı 300 bin lira. Hem değeri hem de üstündeki işçilikten dolayı ilgi uyandırıyor." dedi.

"İlk defa Adıyaman'da görücüye çıkardım"

Ergün, koleksiyoncuların 300 bin lira değerindeki tespihi alacağını umduğunu ifade ederek, "Yurt dışına özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracat da yapıyoruz. Türkiye'de de çok değerli koleksiyoncu müşterilerimiz var. Değerli tespihimi ilk defa Adıyaman'da görücüye çıkardım." dedi.

Medya Trend Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ise 18 Ocak'ta açılan fuarı, şu ana kadar 190 bin kişinin ziyaret ettiğini vurguladı.

Fuara gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Gül, fuarın 27 Ocak'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Kemal Karagöz