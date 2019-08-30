Euro
6.43
Dolar
5.83
BIST 100
96,030.47
Altın
1,528.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oslo’da Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TBMM tören alanından Ulus'taki Eski Meclis Binası'na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü düzenleniyor
logo
Türkiye

'30 Ağustos Zafere Giden Yol' sergisi

İletişim Başkanlığı tarafından Taksim'de kurulan "30 Ağustos Zafere Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Abdullah Tevge   | 30.08.2019
'30 Ağustos Zafere Giden Yol' sergisi

İstanbul

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "30 Ağustos Zafere Giden Yol" sergisi açıldı.

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezine yerleştirilen dev ekranlar ile 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan belgesel ve videolar vatandaşlara sunuldu.

Ayrıca Kurtuluş Savaşı dönemine ait silahlar ve Harbiye Askeri Müzesi'nden getirilerek sergilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pelerini de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Dijital gösterim merkezini ziyaret eden vatandaşlardan Fatma Doğan, içerideki her şeyi çok beğendiğini belirterek, "Çok etkileyiciydi, gurur duyduk bir kere daha. Aynı duyguları hissettik, yaşadık. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın ama yaşayacaksak da zaferle bitirsin ve böyle hikayeler tekrar yazılsın." dedi.

Dijital gösterim merkezi, 7 gün boyunca 11.00-23.00 saatleri arasında İstanbulluların ziyaretine açık olacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

'30 Ağustos Zafere Giden Yol' sergisi

'30 Ağustos Zafere Giden Yol' sergisi

Taksim Meydanı'nda 'Zafer Haftası Sergisi'

Ara Güler'in objektifinden tarihi şehir Bursa

Türk denizleri BM'de açılan sergiyle anlatıldı

Türk denizleri BM'de açılan sergiyle anlatıldı