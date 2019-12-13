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3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 13.12.2019
3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İzmir'in Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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