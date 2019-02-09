3 bin rakımda gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

VAN - Necat Hazar

AFAD ekipleri deprem, çığ, sel, trafik kazası ve heyelan gibi birçok olaya anında ve doğru şekilde müdahale edebilmek amacıyla belirli aralıklarla çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ekipler, bu kapsamda Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi çevresinde çığ tatbikatı yaptı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı bölgede senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişiyi kurtaran ekipler, adeta zamanla yarıştı.

Ekipler, senaryo gereği yaralı halde kar altından çıkardıkları vatandaşları motorlu kar aracıyla ambulansa ulaştırdı.

Arama kurtarma köpeği "Şila"ın da kullanıldığı ve yaklaşık 30 dakika süren tatbikat, gerçeğini aratmadı.

"Ekipler en kısa sürede olay yerine intikal etti"

AFAD Van Birlik Müdürü Sadi Ekin, AA muhabirine, bölgede yaşanabilecek çığ ve mahsur kalma olaylarına karşı ekipleri hazır tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu nedenle sürekli çığ tehlikesi bulunan Karapet Geçidi'nde tatbikat gerçekleştirdiklerini anlatan Ekin, "Çığ altında kalan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşabilmek hayati önem arz ediyor. Personelin bu tür olaylara en kısa sürede müdahale etmesini sağlamak için eğitim gerçekleştirdik. İsteriz ki bu olaylar hiç olmasın ama müdahale edebilecek kapasiteye de sahibiz." dedi.

Ekin, tatbikatta senaryo gereği kar altında kalan 3 kişiyi kurtardıklarını belirterek, "İhbar üzerine ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine intikal etti. Kar kütlelerinin altında kalan 3 kişiye ulaşmak için çalışma başlatıldı. İlk olarak arama kurtarma köpeğinin bulduğu yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra ekipler çığ sondasıyla arama yaparak diğer iki kişiyi de kurtardı." diye konuştu.

Ekin, Van AFAD olarak Siirt, Muş, Bitlis, Hakkari ve Ağrı'daki olaylara da anında müdahale edebilmek için hazır beklediklerini ifade etti.

Tatbikata 45 kişi ve 9 araç katıldı

AFAD personel birim amiri Cemal Kurban ise 2019'un ilk çığ tatbikatını başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Kar yağışının durması ve havaların ısınmasıyla bölgede çığ tehlikesi arttı. Biz de ekiplerimizin çığa hazırlıklı olduğunu test etmek için tatbikat yaptık. Tüm personele teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AFAD Eğitim Uzmanı Taner Ertutan da 24 saat nöbet tutan personelin mesleğini severek yaptığını vurguladı.

Ekibin uyumlu şekilde çalışabilmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Ertutan, "Senaryo gereği, çığ altında 3 kişinin kaldığı ihbarı üzerine 6 araç, 2 kar motoru, 8x8 kurtarma aracı ve 45 kişilik ekiple yola çıktık. Çığ altında kalanların yerlerinin belirlenmesinin ardından ekiplerimiz vatandaşlara ulaşarak ilk müdahalenin ardından hastaneye sevkini sağladı." dedi.