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Türkiye

29 ilaç geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, demans ve solunum hastalığı ilaçları ile antibiyotiklerin de bulunduğu 29 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 10.03.2021
29 ilaç geri ödeme listesine alındı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme listesine alınan 29 ilaçtan 24'ünün yerli üretim olduğunu belirten Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı." açıklamasını yaptı.

Geri ödeme listesine alınan 29 yeni ilacın detaylarına ilişkin Selçuk, şu bilgileri verdi:

"1 pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 demans ilacı, 2 enteral beslenme ürünü, 1 hipertansiyon ilacı, 2 immünglobulin, 1 kas gevşetici, 1 göz merhemi, 2 gargara, 2 psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6 antibiyotik, 2 soğuk algınlığı ilacı, 2 astım ilacı, 1 tıbbi mama, 2 vitamin."

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