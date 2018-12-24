'25 Aralık darbeye teşebbüs' davasında sona gelindi

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada, mahkeme nihai kararını açıklamak duruşmaya ara verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapılan duruşmaya, 13'ü tutuklu 16 sanık ve avukatları katıldı.

Bir kısım tutuklu sanıklar da duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, 15 Temmuz Derneği de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile aralarında iş adamlarının da bulunduğu müşteki-müdahilleri de avukatları temsil etti.

Mahkeme Başkanı Bülent Dalkıran, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların bir kısmı, beraatlerini istedi.

Başkan Dalkıran, davanın nihai kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Muhabir: Melike Gallenkuş,Mustafa Hatipoğlu