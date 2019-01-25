21 ilde FETÖ operasyonu

ANKARA
Başkentte yürütülen 2009 Polis Koleji Sınavı soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 50 zanlıdan 12'si, 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'daki Polis Koleji Sınavı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespit edilmesi üzerine, soruları alarak Polis Koleji'ne yerleştikleri belirlenen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara dahil 21 ilde sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerden 12'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Muhabir: Sertaç Bulur