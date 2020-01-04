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2019 savunma ve havacılıkta rekorlar yılı oldu

Türk savunma ve havacılık sanayisi 2019 yılında ihracat performansını zirveye çıkardı.

Göksel Yıldırım   | 04.01.2020
2019 savunma ve havacılıkta rekorlar yılı oldu

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, savunma ve havacılık sanayisi son yıllardaki ihracat başarısını 2019'a da taşıdı.

Sektörün 2018'deki 2 milyar 35 milyon 956 bin dolarlık ihracatı, geçen yıl yüzde 34,6 arttı. Sektör böylece 2 milyar 740 milyon 988 bin dolarla 2019 yılında yeni bir rekora imza atmış oldu.

Bunun yanında kasım ayında gerçekleştirilen 360 milyon 284 bin dolarlık ihracat da sektörün en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

İhracatın rotası Orta Doğu ve BDT ülkeleri

Sektörün ihracatında en yüksek oransal artış yüzde 1174 ile serbest bölgelerde gerçekleşti. Serbest bölgeleri yüzde 128 artışla Orta Doğu, yüzde 104 artışla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri izledi.

Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yapılan ihracat yaklaşık 2'ye katlandı. Orta Doğu ülkelerine 710 milyon 144 bin dolarlık, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine de 240 milyon 912 bin dolarlık ihracat yapıldı.

En yüksek ihracat 841 milyon 397 bin dolarla ABD'nin bulunduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yapıldı.

İhracatın yarısı Ankara'dan

Türk savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen şirketlerine ev sahipliği yapan Ankara'da, bu alandaki ihracatın yaklaşık yarısı gerçekleştirildi.

Ankara'daki savunma ve havacılık şirketleri 2018'de 969 milyon 385 dolar tutarında ihracat yaparken, geçen yıl yüzde 38,92 artışla bu miktar 1 milyar 346 milyon 654 bin dolara çıktı.

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