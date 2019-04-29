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2 bin rakımlı yaylada arama kurtarma tatbikatı

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda, UMKE ekiplerince arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Hayati Akçay   | 29.04.2019
2 bin rakımlı yaylada arama kurtarma tatbikatı

Ordu

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası'nda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Kar yağışının da etkili olduğu yaylada 3 gün süren tatbikatta ekipler, terk edilmiş bir binayı kullanarak eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Rusumet 4 Arama Kurtarma ekiplerinin de katıldığı tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata 45 personelin katıldığını belirtti.

Tatbikatta UMKE medikal çanta kullanımı, enkaz altında hastaya yaklaşım, tıbbi KBRN, harita, pusula, yön bulma ve oryantiring, alanda diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon çalışmaları, trekking, hasta/yaralı taşıma teknikleri ve mevcut sedyelerin kullanımı konularında uygulamalı eğitim yapıldığını kaydeden Yanmaz, "UMKE'de görev yapan personelin herhangi bir afet, acil durum, enkaz, deprem gibi durumlarda olay yerinde hasta ve yaralıların acil tıbbi müdahalesini gerçekleştirebilmesi için düzenlenen bu tür eğitim kamplarımız, önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir." ifadesini kullandı.


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