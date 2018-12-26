1919 kitaptan yılbaşı ağacı

Fotoğraf: AA/Sebahatdin Zeyrek

DENİZLİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir butik otelde, 1919 kitap kullanılarak 3,5 metre yüksekliğinde yılbaşı ağacı yapıldı.

Edebiyat öğretmeni Esat Bozbıyık'ın şiir temasıyla açtığı butik otelde, 7 yıl önce yılbaşı kutlamaları için çam ağaçlarının kesilmesine tepki olarak kitaptan yılbaşı ağacı yapıldı.

Uygulamanın beğenilmesi üzerine her yıl devam ederek gelenekselleşen uygulama kapsamında bu yıl da konukların otel kütüphanesine bağışladığı 1919 kitap kullanılarak yılbaşı ağacı oluşturuldu.

Otelin müdürü Yusuf Kaya, AA muhabirine açıklamada, şiir ve kitaba adanan bir otel oluşturduklarını, yılbaşı kutlamasına farklı bir bakış açısı getirmek istediklerini belirtti.

Kitaptan yılbaşı ağacı geleneğinin çok beğenildiğini, sadece ağacın önünde fotoğraf çektirmek için otele gelenlerin olduğunu da ifade eden Kaya, "Kitaptan ağacımızı birçok misafirimiz ilginç ve çok farklı buluyor. Önünde fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarına yüklüyorlar. Bu uygulamayı farklı illerde de görmeye başladık. Her yıl kitap ağacımızdaki sayıyı arttırıyoruz." dedi.

Müşterilerden Zeliha Koçoğlu da daha önce böyle bir ağaçla karşılaşmadığını, ağacı çok beğendiğini, uygulamanın yaygınlaşmasının çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasına katkısı olacağını söyledi.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek