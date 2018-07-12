15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası temyiz edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taleplerine aykırı olarak 39 sanığa verilen beraat kararını temyiz ederek, Bölge Adliye Mahkemesi'nden bu sanıklar hakkındaki hükmün bozulmasını isteyecek.

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında, taleplerine aykırı olarak 39 sanık hakkında verilen beraat kararını temyiz edecek.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 133'ü tutuklu 143 sanıklı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında çoğunluğu er ve öğrenci olan 44 sanık hakkında beraat, 99 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım, öldürme, öldürmeye teşebbüs" suçlarından verilen mahkumiyet kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca değerlendirildi.

Başsavcılığın, yargılama sürecinde mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada; darbe girişiminin başladığı saatlerde durumu anlayarak silahlarını bırakan tank personeli 5 sanık için beraat, diğer tüm sanıklar için Türk Ceza Kanunu'nun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan mahkumiyet (müebbet hapis cezası) verilmesi talebine aykırı kurulan hükmü temyiz edeceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, taleplerine aykırı olarak 39 sanığa verilen beraat kararlarını temyiz ederek, Bölge Adliye Mahkemesi'nden bu sanıklar yönünden hükmün bozulmasını isteyeceği belirtildi.

Muhabir: Hanife Sevinç,Muhammed Enes Can