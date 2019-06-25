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15 şüpheli hakkında FETÖ'den yakalama kararı

Kocaeli merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şahin Oktay   | 25.06.2019
15 şüpheli hakkında FETÖ'den yakalama kararı

Kocaeli

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 9'unun muvazzaf, 1'inin ihraç edilmiş ve 3'ünün de emekli asker olduğu öğrenildi.


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