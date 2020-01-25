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Elazığ’ın Mustafa Paşa mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Elazığ'da deprem sonrası arama kurtarma çalışması devam ediyor
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Türkiye

14 saat sonra enkaz altından kurtarıldı

Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 25.01.2020
14 saat sonra enkaz altından kurtarıldı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Ankara

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi. 

AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Hamile kadın 12 saat sonra kurtarıldı

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazında ekipler tarafından 12 saat sonra enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkarılan kişinin hamile bir kadın olduğu öğrenildi.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki enkazdan 1 kadın kurtarıldı

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.  

Kurtarma çalışmaları  kapsamda merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadın daha yaralı çıkarıldı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı. 

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