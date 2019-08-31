Euro
6.40
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,520.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

138 bin okul servisi şoförü eğitimden geçti

Milli Eğitim Bakanlığınca okul servisi hizmetinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli yürütülmesini sağlamak amacıyla başlatılan sertifikalı kurs programlarında, toplam 138 bin servis sürücüsü ile 36 bin rehber personele eğitim verildi.

Ahmet Sertan Usul   | 31.08.2019
138 bin okul servisi şoförü eğitimden geçti

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul servisi hizmetinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli yürütülmesini sağlamak amacıyla başlatılan sertifikalı kurs programlarında bugüne kadar 138 bin servis sürücüsü ile 36 bin rehber personel eğitim aldı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, okul servisi sürücüleri ve bu taşıtlardaki rehber personelin niteliklerine ilişkin kamuoyunda oluşan hassasiyetin giderilmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verilebilmesi amacıyla 2017'de başlatılan sertifikalı eğitimler artarak devam ediyor.

Öğrenci taşıma hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından "Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi" ve "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi" kurs programları halk eğitimi merkezleri bünyesinde Bakanlık öğretmenleri tarafından veriliyor.

Bu yıl 15 binden fazla kişi eğitim aldı

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okul servis sürücülerine yönelik çeşitli illerde devam eden 15 kursta 526 kursiyer, okul taşıtları rehber personeline yönelik 12 kursta da 245 kursiyer eğitim alıyor.

Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi için 2019'da açılan 331 kursa 9 bin 138 şoför katıldı. Bu kurslarda, 6 bin 188'i erkek 67'si kadın olmak üzere toplam 6 bin 255 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Ayrıca, Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi için bu yıl düzenlenen 252 kursa 6 bin 185 kişi katıldı. Bu kurslarda da 450'si erkek, 3 bin 837'si kadın olmak üzere toplam 4 bin 287 kursiyere sertifika verildi.

138 bin şoför sertifika aldı

Eğitimlerin başladığı günden itibaren 4 bin 692 kurs programı düzenlendi. Bu kurslardan sertifika alan servis sürücüsü sayısı 138 bin 895, rehber personel sayısı da 36 bin 778'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

138 bin okul servisi şoförü eğitimden geçti

138 bin okul servisi şoförü eğitimden geçti

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

7'den 70'e İngilizce kursuna gidiyorlar

MEB'den okula başlayacak miniklere yeni program

MEB'den okula başlayacak miniklere yeni program
'Çocuklarınızı korsan servislere emanet etmeyin'

'Çocuklarınızı korsan servislere emanet etmeyin'
Mesleki ve teknik Anadolu liselerine 17 milyon avroluk hibe

Mesleki ve teknik Anadolu liselerine 17 milyon avroluk hibe