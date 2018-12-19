10 yıldır su kabağından avize yapıyor

Su kabağından süs eşyaları üreten 63 yaşındaki Cenap Önen, 10 yıldır sürdürdüğü yeni mesleğinde avize, gece lambası ve abajur gibi hediyelik eşyalara dönüştürdüğü eserlerle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Fotoğraf: AA/Metin Pala

İSTANBUL- Halis Akyıldız

Emekliliğinden sonra internetten görüp kendi çabalarıyla su kabağından süs eşyaları üreten 63 yaşındaki Cenap Önen, 10 yıldır sürdürdüğü yeni mesleğinde avize, gece lambası ve abajur gibi hediyelik eşyalara dönüştürdüğü eserlerle vatandaşların ilgisini çekiyor.

İnternette konuyla ilgili bir video izledikten sonra bu işe merak salan Önen, doğup büyüdüğü Kartal Yakacık'taki 40 metrekarelik dükkanında su kabaklarını şekillendirerek dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Çoğunlukla Antalya ve İzmir'den getirttiği su kabaklarını çeşitli desen ve motiflerle işleyerek hem hayatını renklendiren hem de kazanç elde eden Önen, su kabağından yaptığı dekoratif ürünleri, 20 lira ile 350 lira arasında satışa sunuyor.

"Eğitim almadan kendi çabalarımla başardım"

Cenap Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobiye emekli olduktan sonra ilgi duyduğunu anlattı.

Su kabağının eskiden çeşitli amaçlarla kullanıldığını aktaran Önen, kabakları dekoratif eserlere dönüştürmek için hasadı yapıldıktan sonra rutubetsiz yerde depolanarak kurumaya bıraktığını söyledi.

Ören, yaklaşık 10 yıldır su kabağından avize ve abajur gibi dekoratif objeler ürettiğini kaydederek, "Emekli olduktan sonra internette su kabağı işlemesini seyrederken bu işi yapmaya karar verdim. Hiçbir eğitim almadan kendi çabalarımla başardım." dedi.

Önen, emeklilikten sonra ne yapacağına dair aklında türlü fikirler olduğunu belirterek, internette su kabağını işleme sanatını görünce çok hoşuna gittiğini, önce "Acaba yapabilir miyim?" diye düşündüğünü, sonra çevresindekilerin teşvikiyle bu işe başladığını dile getirdi.

İlk zamanlarda su kabağını istediği gibi işleyemediğini ancak sonraları bu işten çok keyifli bir hal aldığını, gün geçtikçe su kabağı işlemeciliğine alıştığını belirten Cenap Önen, çok güzel eserler ortaya koyduğunu belirtti.

Önen, vatandaşların çıkardığı işi çok beğendiğini, önceliğinin maddi kazanç değil hoş vakit geçirmek olduğunu aktardı.

Hem keyif aldığını hem de gelir elde ettiğini aktaran Önen, kendini çok dinç hissettiğini, gücü yettiğince su kabağı işlemeciliğine devam edeceğini ifade etti.

Cenap Önen, su kabağının gece lambası, avize ve abajur gibi çeşitli dekoratif ürünlere dönüşüm sürecini anlatarak, türlü işlemlerden geçtikten sonra satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.