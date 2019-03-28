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Türkiye

1 milyon 156 bin genç ilk defa oy kullanacak

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gideceği 31 Mart Pazar günü, 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez oy kullanacak.

Aylin Sırıklı   | 28.03.2019
1 milyon 156 bin genç ilk defa oy kullanacak

Ankara

AA muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

Seçmen listeleri oluşturulurken vatandaşlar nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi tutuluyor. Seçmen listeleri hazırlanırken 18 yaşın doldurulmuş olması hesabında, seçim günü (o gün dahil) esas alınıyor.

Buna göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gidecek.

YSK tarafından, kesinleşen seçmen listeleri 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirildi. Süreçte askere giden, kısıtlılar, vefat eden veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar tespit edilerek Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine bu kişilerle ilgili "oy kullanamaz" şerhi düşüldü.

YSK Başkanı Sadi Güven, bu durumdaki seçmen sayısının 146 bin 669 olduğunu açıklamıştı.

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