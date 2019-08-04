Euro
6.17
Dolar
5.56
BIST 100
99,679.44
Altın
1,439.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

1,6 tonluk 'Kocaman' alıcısını bekliyor

Zonguldak'ta, "Kocaman" ismi verilen 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğa 30 bin liradan satışa sunuldu.

Gökhan Yılmaz   | 04.08.2019
1,6 tonluk 'Kocaman' alıcısını bekliyor

Zonguldak

Zonguldak'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 bin liradan satışa çıkarılan 1,6 ton ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

Bayramın yaklaşması dolayısıyla kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarıyor.

Merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Şenel Saraç, besihanede yetiştirdiği ve "Kocaman" ismini verdiği simental cinsi 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki boğayı, 30 bin liradan satışa sundu.

Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğayı, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan 3 gün sonra alıp beslemeye başladığını söyledi.

Boğaya, "Kocaman" ismini verdiğini aktaran Saraç, "Kocaman şu anda 1 ton 600 kilogram ağırlığında simental cinsi. Kurbanlığın fiyatı 30 bin lira." dedi.

Saraç, boğadan ayrılmasının kendisi için çok zor olacağını belirterek, "Evlat gibi bakıyoruz biz bunlara. Ahıra girip çıktığımız için günde 3 defa çamaşır değiştiriyoruz. Öyle bir zaman oluyor ki bir gürültü olduğunda korkumuzdan gece saat 02.00'da buraya geliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü

Benzer haberler

1,6 tonluk 'Kocaman' alıcısını bekliyor

1,6 tonluk 'Kocaman' alıcısını bekliyor

Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geldiler

Kurban pazarının 'Paşa'sı 25 bin liraya satıldı

'Balıkçılar olarak sezona umutsuz başlıyoruz'

'Balıkçılar olarak sezona umutsuz başlıyoruz'
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı