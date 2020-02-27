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Konya'da çocukların üç aylar sevinci 'şivlilik'

Üç ayların başlamasıyla kente özgü olan ve asırladır sürdürülen şivlilik geleneği ile çocuklar, sabah erkenden kapı kapı dolaşıp evlerden "şivlilik" adı verilen şekerlemeler topluyor.

Havva Dereağzı   | 27.02.2020
Konya'da çocukların üç aylar sevinci 'şivlilik' Fotoğraf: Havva Dereağzı/AA

Konya

Konya'da üç ayların başlangıcı yüzlerce yıldır "şivlilik" denilen adetle kutlanıyor.

Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan kentte asırlardır sürdürülen geleneklerden biri olan şivlilik, özellikle çocukların dört gözle beklediği kutlamalar arasında yer alıyor. 

Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili'ni kutlamak amacıyla yapılan etkinlik kapsamında sabahın erken saatlerinde tüm çocukların sokakları doldurması, şehirde gencinden yaşlısına kadar her kesimde büyük heyecan uyandırıyor.

Regaip Kandili'nden bir gün önce gece başlayan kutlamalar kapsamında, akşam namazından sonra anne ve babalarıyla sokaklara çıkan çocuklar, büyüklerinin yaktığı ateş etrafında toplanarak halka oluşturuyor.

Çocuklardan bazıları, ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Regaib Kandili günü ise sabah erkenden kalkan çocuklar, gruplar halinde kapı kapı dolaşıp, şivlilik adı verilen şeker ve çikolata topluyor.

Taşıdıkları poşetleri çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşıyorlar

Her aile bütçesine göre, bir gün öncesinden marketlerden aldığı, şeker, gofret, çikolata, cips ve kuru yemişleri, zillerini çalan çocuklara ikram ediyor.

Ev ve dükkanları gezen çok sayıda çocuk, taşıdıkları poşetleri çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zilini çalan çocuklara şivlilik ikram eden Fatma Öz, AA muhabirine, 1967 yılında Konya'ya geldiğini, o günden bu yana tüm şivlilikleri heyecanla beklediğini söyledi.

Öz, şivliliğin, Regaip Kandili sabahı gerçekleştirilen bir gelenek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklar sevinçle bu etkinliği gerçekleştiriyor. Bir gece öncesi fener alayı yapıyorlar. Şivlilik Konya'ya özgü bir bayram. Onun için bu bayramı kutluyoruz. Büyükler olarak bizler de çocuklara şekerleme ikram edip onları sevindirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Şeker verdiğimiz küçüklerin yüzlerindeki gülücükler, bizleri de mutlu ediyor. Yani şivlilik, Konya'da 7'den 70'e her kesim tarafından büyük bir coşkuyla, şenlik havasında kutlanıyor."

Şivlilik toplayan çocuklar ise sabahı heyecanla beklediklerini anlattı.



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