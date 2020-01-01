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FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin ocak ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 22 dava görülecek.

Savaş Güler   | 01.01.2020
FETÖ sanıkları hesap veriyor

Konya

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin ocak ayında 7 ildeki 22 davada 1405 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Ocak ayında 7 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 22 dava görülecek. Bu davalarda 1405 sanık yargılanıyor.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 16 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 1072, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda ise 333 sanık hakim karşısına çıkacak.

Yılın ilk davası 3 Ocak'ta görülecek. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara'da görülecek bu davada 475 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Aynı gün FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İzmir'de ise darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 5'i tutuklu 145 sanığın yargılanmasına 3 Ocak'ta devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava ise 13 Ocak'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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