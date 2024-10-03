TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı
Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak.
Adana
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.
Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.
Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki hareketlerini takip edebilecek.
ANKA III, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da yaptı
ANKA III, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da yaparken, HÜRKUŞ ve HÜRJET'in kolunda uçan ANKA III, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA III'ün kanat yapısı delta şeklinde bulunuyor.
Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı ANKA III, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, kuyruksuz yapısıyla radarda daha az görünür bir insansız hava aracı sistemi olarak tanımlanıyor.
ANKA III'nün çalışmalarına 2022'de başlandı
Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022'de başladı. Aynı yılın mart ayında Sistem Gereksinimleri Gözden Geçirme Toplantısı'nın ardından sistem gereksinimleri donduruldu. Nisan 2022'de icra edilen Ön Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı ile dış geometri tasarımı belirlendi.
Temel aviyonik mimarisi ANKA ve AKSUNGUR ile ortak olan ANKA III'ün yeni itki sistemi başta olmak üzere değişen alt sistemlerine yönelik tasarım çalışmaları hızlı şekilde icra edildi. Ekim 2022'de Kritik Tasarım Gözden Geçirme Fazı başladı, Kasım 2022'de ise hava aracının ilk detay parça üretimi gerçekleştirildi.
Ocak 2023'te yapısal montajı, şubatta ekipman ve kablaj yerleşimleri tamamlanan ANKA III'ün sesi ilk kez mart ayında duyuldu. ANKA III, Nisan 2023'te taksi testleri için pist başına geçti.
İlk uçuşunu Aralık 2023'te gerçekleştirilen ANKA III, 1 saat 10 dakika havada kalmıştı.
Yarışmalar sürecek
Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişinin başvurduğu teknoloji yarışmalarında dereceye girenler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Festivalde ayrıca, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) yapılacak.
Dijital yolculuğa çıkılabilecek
TEKNOFEST 2024'te oluşturulan "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.
Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.
Diğer etkinlikler
Festival ana sahnesinde, "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" ve "Keşif Kampüsü Mezuniyet Töreni" etkinlikleri düzenlenecek.
Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" ve "Tiyatro Gösterisi" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak.
Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.
Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.
ULAK Haberleşme, milli haberleşme çözümleriyle TEKNOFEST Adana'da
ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk defa TEKNOFEST'te paydaş konumunda olduklarını aktararak, etkinlik kapsamındaki Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın yürütücülüğünü yaptıklarını söyledi.
Antalya'da finalleri gerçekleştirilen yarışmada ilk üçe giren takımlarla TEKNOFEST Adana'da olduklarını ifade eden Kömürcü, "Kablosuz Haberleşme Yarışması, bundan sonra da ULAK'ın hem inovasyon faaliyetlerinde hem de aday mühendislik programında sürdüreceği faaliyetin adı. Bu açıdan mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.
5G çözümleri TEKNOFEST ziyaretçilerine tanıtılıyor
Kömürcü, ULAK'ın, geçen hafta İstanbul Medipol Üniversitesinde demosunu gösterdiği 5G çözümlerinin tanıtımını da TEKNOFEST Adana kapsamında gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"5G özel şebeke sisteminden ilk sinyal alınması bizim için çok kıymetliydi. Bugüne kadar yerli ve milli haberleşme anlamında geliştirdiğimiz ürünlerin mihenk taşı noktasında bir denemeydi. Kapalı devre bir sistemle ULAK'ın kendi yazılımları ve ürünleriyle saniyede 1,4 gigabit hızı test etme imkanı bulduk. Bu teknolojileri önce operatörlerimizin, dolayısıyla da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için hazırlanıyoruz.
Ülkemizde 5G'ye geçiş, 2025 yılında ihalesi, 2026 yılında uygulaması şeklinde olacak. Bu süreçte uçtan uca, yerli ve milli haberleşme çözümleriyle ULAK Haberleşme olarak 5G'yi gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. TEKNOFEST kapsamında bu alandaki ürünlerimizi sergiliyoruz."
ANKA için geliştirilen UYGAR Haberleşme Podu sergileniyor
TEKNOFEST Adana'da sergiledikleri ürünler arasında insansız hava aracı ANKA için geliştirdikleri UYGAR Haberleşme Podu'nun da yer aldığını vurgulayan Kömürcü, "Bu pod vasıtasıyla 20 bin feetten 20 saat süreyle 2,5 kilometre kare bir alana kablosuz olarak iletim yapılabildiği gibi iletişim de sağlanabiliyor. Yine burada SD-WAN adını verdiğimiz, yazılım tabanlı güvenli ağ çözümümüzün de yeni versiyonunu tanıtıyoruz. Bunlarla beraber çocuklara, gençlere yönelik aktivitelerle de TEKNOFEST Adana'da yer alıyoruz." dedi.
Kömürcü, TEKNOFEST'in çok kıymetli bir faaliyet olduğuna dikkati çekerek, "TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji yolunda büyümesi, teknolojinin gençlere yayılması, yeni teknolojilerin keşfedilip, uygulamaya geçilmesi anlamında böyle bir farkındalık oluşturduğu için çok kıymetli. Biz de TEKNOFEST'e gururla katılıyoruz." diye konuştu.
TEKNOFEST Adana'nın güvenliği ASELSAN'ın yerli ve milli ürünleriyle sağlanıyor
Ziyaretçilerin festival coşkusunu güvenli ortamda yaşaması için alınan tedbirlerde, Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden ASELSAN'ın yerli ve milli ürünleri kullanılıyor.
ASELSAN'ın özgün mühendislik tasarımı milli güvenlik kameralarıyla donatılan festival alanı, TEKNOFEST Adana Koordinasyon Merkezi'ndeki ekranlardan anbean takip ediliyor.
Organizasyondaki önlemler, yine şirketin geliştirdiği güvenlik yazılım sistemiyle değerlendiriliyor.
Protokol girişine ARIN x-ray bagaj kontrol cihazları yerleştirildi
Protokol girişine yerleştirilen ASELSAN'ın ürettiği ARIN x-ray bagaj kontrol cihazları, otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme ve yoğunluk alarmı gibi özellikleri sayesinde güvenliğe katkı sunuyor.
Şirketin, aniden kalbi duran kişilere elektroşokla müdahale edilmesini sağlayan Otomatik Eksternal Defibrilatörü (OED) cihazı da festival alanında yer alıyor.
"Tedbirlerin tam ortasında
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine, organizasyonun ihtiyaç duyduğu tüm güvenlik sistemlerini sağlayabildiklerini söyledi.
Alana yerleştirilen kamera sisteminin, 81 kentte de güvenliği yönettiğini belirten Akyol, şöyle konuştu:
"Kalabalık kitlenin tek tek güvenli şekilde içeriye alınması ve içerideki yoğunluğun yönetilmesi gibi bütün organizasyonu akıllı sistemlerle destekliyoruz. Bunun için milli olarak geliştirdiğimiz kameralar kullanılıyor. Tedbirlerin tam ortasında milli olarak geliştirdiğimiz bu sistemi yöneten yazılım ve arkasında yapay zeka algoritması çalışıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.