Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.80
Dolar
6.08
BIST 100
85,545.40
Altın
1,284.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sudan

Mısır hava yolu şirketi Hartum seferlerini durdurdu

Mısır’ın resmi hava yolu şirketi “Egyptair”, Sudan’daki gelişmelerden dolayı Kahire-Hartum seferlerini iptal etti.

Aydoğan Kalabalık   | 28.05.2019
Mısır hava yolu şirketi Hartum seferlerini durdurdu

Al Qahirah

Mısır’ın resmi hava yolu şirketi “Egyptair”, Sudan’daki gelişmelerden dolayı Kahire-Hartum seferlerini iptal etti.

Egyptair tarafından yapılan açıklamada, “Sudan’daki gelişmelerden dolayı Salı günü 5:00 ve 14:00 saatlerindeki iki Kahire-Hartum seferinin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sudan’daki gelişmelerin yakından takip edileceği ve ona göre durumun değerlendirileceği de bildirildi.

Sudan’daki Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) salı ve çarşamba günleri ülkede genel greve gideceklerini açıklamıştı.

Son günlerde Sudan’daki üniversiteler, devlet kurumları, devlet şirketleri, banka çalışanları ve sendikalar Askeri Konsey’in yönetimi sivillere teslim etmesi için yeniden eylemlere başladı.

Binlerce Sudanlı, nisan ayından bu yana Sudan Ordusu genel karargahının önünde oturma eylemi yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler
2019 Hindistan genel seçimleri ve 'Yeni Hindistan' tartışmaları
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu

Benzer haberler

Çoruh Nehri kara yoluyla aynı hizada akıyor

Çoruh Nehri kara yoluyla aynı hizada akıyor

Düzce'de yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Mısır'da İhvan yöneticisi, kaldığı cezaevinde 'tıbbi ihmal' nedeniyle hayatını kaybetti

TİKA Hartum'da 2 bin gıda kolisi dağıttı

TİKA Hartum'da 2 bin gıda kolisi dağıttı
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer

YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer
Mısır'da artık hayal olan iftar çadırları

Mısır'da artık hayal olan iftar çadırları